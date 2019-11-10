أرسنال يتواصل مع أنريكي لتدريب الفريق

يواصل نادي أرسنال الانجليزي مفاوضاته مع لويس إنريكي مدرب متخب إسبانيا وفريق السابق، من أجل تولي القيادة الفنية خلفا لأوناي إيمري الذى يواجه شبح الرحيل عن المدفعجية خلال الأيام المقبلة.
وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن راؤول سانليهي مدير الكرة في بفريق ارسنال بدأ تحديد المرشحين المحتملين لخلافةأوناى إيمرى.
وأوضحت الصحيفة، ان سانليهي على اتصال مع إنريكي خلال الفترة السابقة، تحسبًا للاتفاق معه على تولى المهمة الفنية هذا الموسم.
ولم يتولى لويس إنريكي، قيادة أي فريقه منذ رحيله عن منتخب إسبانيا في يونيو الماضي بعد
كما رشحت بعض التقرير جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من تدريب أرسنال، كما أعرب فريدريك ليونبيرج مساعد إيمرى عن استعداده لتولى تدريب المدفعجية.
يذكر أن أرسنال تعرض لهزيمة قاسية أمس السبت أمام ليستر سيتي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.
جدير بالذكر أن فريق ارسنال الانجليزي يحتل المركز السادس بجدول مسابقة الدورى الإنجليزي برصيده 17 نقطة.
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