الإسماعيلي يحدد موعد سفره للإمارات

انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح اجراءات سفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعداداً لمواجهة الجزيرة يوم 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
فى ذات السياق ، قال صبرى المنياوى مدير الكرة للاسماعيلى أن تم تحديد يوم 23 من الشهر المذكور موعدا للسفر إلى الإمارات.
وكان الفريق قد فاز فى جولة الذهاب بثنائية نظيفة من توقيع الناميبى بنسون شيلونجو حيثيحتاج للتأهل للدور المقبل الانتصار أو التعادل بأى نتيجة فضلا عن الخسارة بفارق هدف واحد.
ويستعد الدراويش للجزيرة الإماراتي بالمباريات الودية مستغلا فترة التوقف الدولي، حيث خاض مبارياتان الأولى أمام الإنتاج الحربي وانتهت بخسارة الاصفر بهدفين مقابل هدف، وواجه في المباراة الثانية نظيره ناد مصر وتلقي الدراويش الهزيمة بهدفين نظيفين.
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