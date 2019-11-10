منتخب مصر: حسين الشحات لديه فرصة للحاق بمباراة كينيا

أكد مسئولو منتخب مصر، إمكانية لحاق حسين الشحات لاعب الفريق القومي، بمواجهة الفراعنة مع كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
الماضية، ولديه فرصة للحاق بمباراة كينيا.
وقال مسئولو المنتخب، إن إصابة حسين الشحات بكدمة في العضلة الأمامية، تحتاج من 4 لـ5 أيام للعلاج، خاصة وأنها تسبب تورم في القدم.
وتابع مسئولو المنتخب أن الشحات يستجيب بشكل جيد جدًا للجلسات العلاجية المكثفة التي خضع لها الأيام
ويلعب المنتخب المصري افتتاح تصفيات أمم أفريقيا أمام كينيا يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في أول تجربة رسمية للفريق تحت قيادة حسام البدري.
ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبدالله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب الخماسى المحترف الذى سيصل خلال ساعات وهم أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).
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