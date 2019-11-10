منتخب مصر: حسين الشحات لديه فرصة للحاق بمباراة كينيا

أكد مسئولو منتخب مصر، إمكانية لحاق حسين الشحات لاعب الفريق القومي، بمواجهة الفراعنة مع كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وقال مسئولو المنتخب، إن إصابة حسين الشحات بكدمة في العضلة الأمامية، تحتاج من 4 لـ5 أيام للعلاج، خاصة وأنها تسبب تورم في القدم.

وتابع مسئولو المنتخب أن الشحات يستجيب بشكل جيد جدًا للجلسات العلاجية المكثفة التي خضع لها الأيام

الماضية، ولديه فرصة للحاق بمباراة كينيا.



ويلعب المنتخب المصري افتتاح تصفيات أمم أفريقيا أمام كينيا يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في أول تجربة رسمية للفريق تحت قيادة حسام البدري.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبد