شاهد..مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتى، فى السادسة والنصف، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

يسعى ليفربول، بقيادة الثلاثي الهجومي الناري لليفربول صلاح، وفيرمينو وماني، للفوز من أجل مواصلة النتائج الإيجابية نحو لقب البريميرليج الغائب عن الريدز منذ 30 عامًا.

بينما يسعى مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز من أجل تقليص فارق النقاط لـ3 نقاط مع ليفربول المتصدر، في رحلته نحو لقب البريميرليج، للتتويج به للموسم الثالث على التوالي.

ويتجه كلوب للاعتماد على فابينيو أساسيًا بعدما فضّل الإبقاء عليه ضمن مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا تجنبًا لحصوله على إنذار يكلفه الغياب عن موقعة

السيتي لتراكم البطاقات.

وسيلعب ديجان لوفرين بجوار فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع في ظل غياب جويل ماتيب بسبب إصابته في الركبة، مع وجود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في خط الهجوم.

أما مانشستر سيتي الذي يسعى لتقليص الفارق مع ليفربول فيعاني من عدة إصابات، تتمثل في حارسه البرازيلي الأساسي إديرسون والمدافع إمريك لابورت، بجانب ثنائي خط الوسط رودري وديفيد سيلفا.

وسيلعب الحارس التشيلي كلاوديو برافو أمام ليفربول، وهو الذي شارك بديلًا في مباراة أتلانتا الأخيرة بدوري الأبطال قبل أن يتعرض للطرد ويترك مدافع

الفريق كايل ووكر في حراسة المرمى.

يعتمد الإسباني بيب جوارديولا على لاعب الوسط فيرناندينيو في قلب الدفاع بجوار جون ستونز مع الإبقاء على نيكولاس أوتاميندي في مقاعد البدلاء، في ظل غياب لابورت لفترة طويلة.

وسيلعب في خط الوسط كل من إلكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا خلف كيفين دي بروين، مع وجود الجزائري رياض محرز ورحيم ستيرلنج وسيرجيو أجويرو في خط هجوم الفريق أمام ليفربول.

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تبدأ كتيبة يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول اللقاء، في ظل غياب الثنائي ماتيب وشاكيري، بتشكيل مكونًا من:

التشكيل المتوقع لـ ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك.

خط الوسط: فابيانو، فينالدوم، هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي

- حراسة المرمى: برافو.

- خط الدفاع: كانسيلو، ووكر، جون ستونز، أوتاميندي.

- خط الوسط: دي براون، فرناندينيو، جوندوجان.

- خط الهجوم: سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج، رياض محرز.