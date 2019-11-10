الجنايني يرافق بعثة المنتخب المسافرة لجزر القمر

يرافق عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر، التي تسافر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجاري، لمواجهة الأخير في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويرغب الجنايني في مساندة المنتخب خلال مشواره بالتصفيات لتحقيق هدف الصعود لأمم أفريقيا، وتقديم الدعم للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري في بدايات مهمته الرسمية.

ويلعب المنتخب المصري افتتاح تصفيات أمم أفريقيا أمام كينيا يوم

الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في أول تجربة رسمية للفريق تحت قيادة حسام البدري.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)،