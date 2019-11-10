الجنايني يرافق بعثة المنتخب المسافرة لجزر القمر

يرافق عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر، التي تسافر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجاري، لمواجهة الأخير في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.
ويرغب الجنايني في مساندة المنتخب خلال مشواره بالتصفيات لتحقيق هدف الصعود لأمم أفريقيا، وتقديم الدعم للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري في بدايات مهمته الرسمية.
ويلعب المنتخب المصري افتتاح تصفيات أمم أفريقيا أمام كينيا يوم
ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)،رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب الخماسى المحترف الذى سيصل خلال ساعات وهم أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).
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