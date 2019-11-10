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سيدات يد سموحة يفوزن على أكتوبر بالدوري

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فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة على أكتوبر فى عقر داره بنتيجة 37/31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى العام .
يضم فريق سموحة من اللاعبات:
ميار عادل، منة الله أيمن،

روان أحمد، إسراء طارق، آيتن حسن، منةالله عصام، أمنية مجدي، ندى طاهر، ندى عبدالله ، شادن عباس، نور عصام، آية أسامة، غصون أحمد، سهيلة سامح، مريم مصطفي، يارا أسامة، نرفانا محمد، آمال إبراهيم، مريم أشرف.
يتكون الجهاز الفنى للفريق من:
المدير الفنى محمد عبدالسلام، المدرب العام محمد فاروق، مدرب حراس المرمى عصام الدومة ، مدرب اللياقة محمد دومة، طبيب الفريق شيماء شاهين، إدارية ريهام عبدالفتاح ، ورئيس جهاز كرة اليد باهر جزارين
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