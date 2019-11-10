سيدات يد سموحة يفوزن على أكتوبر بالدوري

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سموحة على أكتوبر فى عقر داره بنتيجة 37/31 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى العام .

يضم فريق سموحة من اللاعبات:

ميار عادل، منة الله أيمن،

روان أحمد، إسراء طارق، آيتن حسن، منةالله عصام، أمنية مجدي، ندى طاهر، ندى عبدالله ، شادن عباس، نور عصام، آية أسامة، غصون أحمد، سهيلة سامح، مريم مصطفي، يارا أسامة، نرفانا محمد، آمال إبراهيم، مريم أشرف.المدير الفنى محمد عبدالسلام، المدرب العام محمد فاروق، مدرب حراس المرمى عصام الدومة ، مدرب اللياقة محمد دومة، طبيب الفريق شيماء شاهين، إدارية ريهام عبدالفتاح ، ورئيس جهاز كرة اليد باهر جزارين