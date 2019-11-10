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المرج يحقق فوزًا صعبًا على حساب بهتيم

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تغلب فريق المرج علي نظيره فريق بهتيم بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم أمس على ملعب بهتيم ضمن مباريات الأسبوع السادس لدورى القسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية

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سجَّل أهداف المرج اللاعب الموهوب محمد السيد فهمي وشهرته "ذبله" الهدف الأول من ركلة جزاء والثاني من ضربة ثابتة من خارج حدود

منطقة الجزاء لينتهي اللقاء بهدفين لـ لاشيء.

وبهذه النتيجة يحصد المرج أول ثلاث نقاط لفريق وبهذه النتيجة يحصد  المرج أول ثلاث نقاط لفريق.

أدار اللقاء تحكيميًّا:

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عمرو عبدالعاطي حكم ساحة

محمد زيد مساعد أول

محمود محسن. مساعد ثانى

ناجي الدمنهوري مسابقات

منير حسن. مراقب حكام

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