السكة الحديد يكتسح العبور بخماسية بدوري القسم الثالث

اكتسح فريق السكة الحديد نظيره العبور بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب السكة الحديد في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر منافسات المجموعة السادسة القاهرة والقليوبية.

وافتتح التسجيل عبر لاعبه الهداف مصطفي جعفر من ركلة جزاء، وأضاف فوزي

الكاشف الهدف الثاني ، ثم سجل شولا الهدف الثالث ، وعاد القناص مصطفي جعفر لإحراز هدفه الثاني والرابع السكة ، ثم اختتم صقر أهداف السكة وأحرز الهدف الخامس، ثم سجل

لاعبي العبور الهدف الوحيد في نهاية اللقاء لتنتهي المباراة 5/1 لصالح السكة الحديد.

بهذا الفوز يصل فريق السكة الحديد للنقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب متساويًّا مع الشرطة في نفس عدد النقاط وفارق نقطة واحدة عن الشمس وبطا المتصدر ، بينما توقف رصيد العبور عند النقطة 6 بالمركز الثاني عشر بترتيب الجدول.