فروسية سموحة تكتسح منافسات بطولة الجمهورية

اكتسح فرسان سموحة منافسات الحلقة الرابعة فى بطولة الجمهورية للفروسية للدرجات الخامسة والسادسة للخيول الأجنبية وحصدوا المراكز المتقدمة بعد تألقهم فى الدرجات المختلفة.

ففى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية، حصل الفارس يوسف على قطب على

المركز الأول عام والثالث عام، كما حصل الفارس عمر الساخى على المركز الأول عام فى الدرجة السادسة الخيول الأجنبية، بينما حصد الفارس حمزة القبرصى على المركز الثانى ناشئين والثالث ناشئين فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية، والفارس عبدالرحمن محمد فريد على المركز الرابع عام و الثانى ناشئين فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية.

في حين حصلت الفارسة ملك بهجت على المركز الخامس عام و السادس عام فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية.