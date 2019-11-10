بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون مجانا على يوتيوب

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شاهد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الانجليزي اليوم الأحد مجانا على يوتيوب دون تقطيع.
تقام عصر اليوم الأحد 10-11-2019 مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.
يدخل مانشستر يونايتد دون 8 من لاعبيه بداعي الإصابة، ويغيب القائد آشلي يونج بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
يواصل إيريك بايي غيابه بسبب إصابة عميقة تعرض لها مطلع الموسم، ويغيب المدافع البرتغالي دالوت، والمدافع الهولندي فوسو مينساه، والمدافع الإنجليزي جوميز.
يغيب كذلك لاعب الوسط الدولي الصربي نيمانيا ماتيتش، وبطل العالم مع فرنسا 2018 “بول بوجبا” بالإضافة إلى الظهيرين الإنجليزيين توانزيبي ولوك شو.
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