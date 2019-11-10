نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية لقاء القمة بين نادي ليفربول ونادي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب آنفيلد رود بمدينة ليفربول اليوم الأحد 10-11-2019, فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة, الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل الريدز اللقاء فى صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة بدون أي هزيمة وبفارق 5 نقاط عن ثاني وثالث الترتيب ليستر سيتي وتشيلسي المتساويان فى رصيد النقاط 26 نقطة.

ويدخل السيتي اللقاء فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وبات الفريقان في الأعوام الماضية أبرز منافسين على لقب الدوري الإنجليزي، لاسيما في الموسم الماضي حين احتفظ السيتي بلقبه عبر إنهاء الموسم بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي يبدو في موقع القيادة هذا الموسم، ويأمل برفع كأس البطولة للمرة الأولى منذ تتويجه الأخير عام 1990.

وتلقى ليفربول في الموسم الماضي خسارة وحيدة في الدوري كانت على يد سيتي، بعدما كان قد ألحق بفريق مانشستر إحدى خسارتيه الوحيدتين محليا في موسم 2017-2018، وأقصاه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت المواجهة الأخير بين الفريقين فى نهائي كأس الدرع الإنجليزية والتي انتهت بفوز السيتي بالركلات الترجيحية.

وستتجه الأنظار اليوم الى ما سيقدمه نجمان شابان يتشاركان قميص المنتخب الإنكليزي: الظهير الأيمن لليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد، وجناح سيتي رحيم ستيرلنج الذي سبق له الدفاع عن ألوان الفريق الأحمر.

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صنع ألكسندر-أرنولد (21 عاما) لنفسه دورا أساسيا لاسيما من خلال اختراقاته على الأطراف وقدراته على توفير كرات عرضية متقنة للثلاثي المرعب” المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو”.

وانتقل الأخير “رحيم” من ليفربول الى الفريق الأزرق عام 2015 في صفقة قدرت بخمسين مليون جنيه استرليني، لكنه لم يتمكن منذ ذلك الحين من هز شباك فريقه السابق كلما حل ضيفا في أنفيلد. هل يكون هذا الموسم مختلفا، لاسيما وأن سترلينج هو أفضل مسجل لفريقه في مختلف المسابقات، وهز الشباك 18 مرة في 20 مباراة مع ناديه والمنتخب.

كما يحظى لاعب الارتكاز البرازيلي فابينيو بأهمية محورية في خطط مدربه الألماني يورغن كلوب، وهو ما دفعه إلى إبقائه خارج المباراة ضد أستون فيلا في المرحلة الماضية، خشية نيله بطاقة صفراء كانت لتبعده عن مباراة الغد على خلفية تراكم الانذارات.

في المقابل، يحضر البلجيكي كيفن دي بروين صاحب الأداء المحوري في منتصف ملعب سيتي لاسيما على صعيد تزويد لاعبي الهجوم بالكرات المتقنة، أو محاولة التسديد من بعيد. غاب في الموسم الماضي عن اللقاءين ضد ليفربول بسبب الإصابات التي عانى منها طويلا، ويتوقع أن يكون حضوره هذا الموسم حاسما في طموح فريقه الاحتفاظ باللقب.

وإليكم جدول آخر 10 مواجهات بين ليفربول والسيتي فى الدوري الإنجليزي: