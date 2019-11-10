رياضة | نجم مانشستر سيتي: ماذا يمنع تفوق ليفربول بـ9 نقاط؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي: ماذا يمنع تفوق ليفربول بـ9 نقاط؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي على جاهزية فريقه لمواجهة ليفربولضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين لشبكة "سكاي سبورتس": "أستمتع بأجواء اللعب في أنفيلد رغم أن كل الجماهير تكون ضدي لكن نحن في مستوى عالمي ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

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وأضاف دي بروي: "لا بد أن نستمر هادئين كفريق واحد ضد صخب الجماهير لأننا إذا أصبنا بالتوتر والقلق فإن ليفربول سيتحين الفرصة ويقتلنا.. إذا كنا هادئين ومتحدين ونلعب بنضج فإنه يمكننا التغلب على ليفربول في آنفيلد".

وأشار إلى أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لن تحسم لقب الدوري الإنجليزي لأن الموسم ما زال طويلًا قائلًا: "إذا أصبح الفارق 9 نقاط.. قد يحدث من ليفربول ومن أندية أخرى مثل نوريتش سيتي وبورنموث وغيرهم في كل الأحوال يجب أن نلعب جيدًا في هذا الفارق أو بدونه".