رياضة | عاجل.. تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد وولفرهامبتون.. المحمدي للدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد وولفرهامبتون.. المحمدي للدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل محمود حسن تريزيجيه في تشكيل أستون فيلا الأساسي ضد وولفرهامبتون في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز تريزيجيه هدفًا لأستون ضد ليفربول خلال اللقاء الماضي الذي انتهت بفوز الريدز 2-1 بينما يحلس اليوم أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

تشكيل أستون فيلا ضد وولفرهامبتون

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حراسة المرمى: ستير

خط الدفاع: جيلبترت وتارجيت ومينجز وكونسا

خط الوسط: نكامبا ودوجلاس لويز وماكجين

خط الهجوم: تريزيجيه وويسلي وأنور الغازي