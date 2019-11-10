رياضة | دي بروين: ليفربول سيقضي علينا في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي بروين: ليفربول سيقضي علينا في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي جاهزية فريقه لمواجهة ليفربولضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي بروين لشبكة "سكاي سبورتس": "أستمتع بأجواء اللعب في أنفيلد رغم أن كل الجماهير تكون ضدي لكن نحن في مستوى عالمي ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

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وأضاف دي بروي: "لا بد أن نستمر هادئين كفريق واحد ضد صخب الجماهير لأننا إذا أصبنا بالتوتر والقلق فإن ليفربول سيتحين الفرصة ويقتلنا.. إذا كنا هادئين ومتحدين ونلعب بنضج فإنه يمكننا التغلب على ليفربول في آنفيلد".

وأشار إلى أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لن تحسم لقب الدوري الإنجليزي لأن الموسم ما زال طويلًا.