رياضة | "ساري" يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساري" يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه ميلان مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان

حراسة المرمى : تشيزني - بينسيجولو - بوفون

Advertisements

خط الدفاع : دي سكيجيليو - دي ليخت - أليكس ساندور - دانيلو - بونوتشي - روجاني - ديميرال

خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - رامسي - ماتويدي - إيمري كان - رابيو - بينتانكور

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - كوادرادو - هيجوايين - بيرنارديسكي