رياضة | عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة ليفربول تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "El Desmarque" الإسبانية أن إدارة ليفربول ستوافق على رحيل محمد صلاح لريال مدريد مقابل الحصول على 215 مليون جنيه إسترليني وذلك من أجل تمويل صفقة ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رغم أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز أعلن أنه لا يقدر على ثمن الصفقة.

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وأشارت الصحيفة أن سبب موافقة إدارة ليفربول على بيع صلاح هو رغبتها الشديدة في ضم كيليان مبابي باعتبار أن الفرعون المصري قدم كل ما لديه للريدز.