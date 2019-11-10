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رياضة | صدمة مدوية.. برشلونة في ورطة قبل الكلاسيكو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة مدوية.. في ورطة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة من العيار الثقيل في ليلة الانتصار على فريق سيلتا فيجو برباعية في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.

وشهدت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو إصابة قوية لمدافع البرسا نيسلون سيميدو والتي على آثرها سيغيب عن الفريق لفترة طويلة.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن سيميدو تأكد غيابه عن الملاعب لمدة 5 أسابيع بعد خضوعه للفحص الطبي في الساعات الماضية.

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وأكدت الاختبارات الطبية التي أجريت على سيميدو أنه يعاني من إصابة في العضلة النعلية لساقه اليسرى، ومدة غيابه قد تصل إلى 5 أسابيع.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إذا تم الوفاء بموعد عودة سيميدو بعد 5 أسابيع، أي أنه سوف يخسر المشاركة ضد ليجانيس، بوروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، ريال مايوركا، إنتر ميلان وريال سوسيداد.

وسيعود يوم 14 ديسمبر، أي قبل الكلاسيكو في كامب نو بـ4 أيام، حيث من المقرر أن يُلعب الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر.

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