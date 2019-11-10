رياضة | صدمة مدوية.. برشلونة في ورطة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة مدوية.. برشلونة في ورطة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة من العيار الثقيل في ليلة الانتصار على فريق سيلتا فيجو برباعية في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.

وشهدت مباراة برشلونة وسيلتا فيجو إصابة قوية لمدافع البرسا نيسلون سيميدو والتي على آثرها سيغيب عن الفريق لفترة طويلة.