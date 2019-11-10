اونلاين | HD كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش مانشستر LIVE

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يقدم موقع يا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر بتاريخ 10-11-2019 الدوري الانجليزي، يلتقي فريق مانشستر يونايتد بفريق برايتون في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب أولد ترافورد، ويدخل فريق مانشستر يونايتد عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، وأن يحصد ثلاثة نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 13 نقطة، أما عن فريق برايتون الذي يسعى أن يحقق الفوز خلال هذه المباراة محققاً الفوز خلال آخر مباراتين له في البريميرليج فكانت مباراته الأولى أمام فريق إيفرتون الذي خسر بهدفين مقابل ثلاثة أهداف، كما حقق الفوز أيضاً خلال مباراته أمام فريق نورويتش بهدفين مقابل لا شئ، ليحتل بعد هذه المباريات المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويأمل الفريق أن يخطف نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب.

مانشستر يونايتد Vs برايتون.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 12).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : أولد ترافورد .

المعلق : حفيظ دراجي .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .