اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH اليونايتد اليوم YALLA shoot

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في البريميرليج

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بث مباشر في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع ال12 من البطولة حيث يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون على أرضه في ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقنوات الناقلة

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يخوض لاعبو فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد مباراته أمام فريق برايتون في إستكمال منافسات الدورى الانجليزى الممتاز الاسبوع الـ 12، ويحتضن ملعب أولد ترافورد المباراة بين الفريقين في تمام الساعة ال4 عصرا بتوقيت مصر، والساعة ال5 بتوقيت السعودية، على قناة بي أن سبورت 1.

ترتيب فريق مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز ال10 برصيد 13 نقطة فقط وهو ما لا يجب أن يصدق عن فريق كبير مثل الشياطين الحمر، على العكس حيث يحتل فريق برايتون المركز ال8 برصيد 15 نقطة وهو أمر غير متوقع بعد انتفاضته الأخيرة على فريق إيفرتون فريق نورويتش وتحقيق الفوز عليهما.

يسعى كلا الفريقين في مباراتهما مساء اليوم الأحد 10\11\2019 إلى تحقيق الفوز حتى يتمكن الشياطين الحمر من حصد 3 نقاط الفوز التي ستعلو من ترتيبه بالجدول، ومن جهة أخري ينافس برايتون للحصول على ال3 نقاط للترقي واحتلال مراكز جديدة بجدول الترتيب، ومن المتوقع أن تشهد المباراة اليوم أحداث كروية مثيرة تخطف الأنفاس، وهي مباراة لا يجب أن تفوت مشاهدتها على الاطلاق.