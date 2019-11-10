اونلاين | اونلاينKORA GOAL يوتيوب مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون بث مباشر YALLA shoot يلا شوت MATCH استون فيلا مجانا HD

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معلومات مباراة استون فيلا وولفرهامبتون

???? البطولة : الدوري الإنجليزي 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الأحد الموافق 10-11-2019 .

???? القنوات الناقلة : بي إن سبورت 12 .

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???? التعليق الصوتي :معلق حسام الدمسيسي.

???? ملعب المباراة : ملعب ستاد مولينيو.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة استون فيلا وولفرهامبتون

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بث مباشر استون فيلا وولفرهامبتون

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