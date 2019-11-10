ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمباراة ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 10 نوفمبر 2019

يوفنتوس

أعلن الايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن قائمة الفريق لمواجهة ميلان في كلاسيكو الكرة الإيطالية مساء اليوم، على ملعب أليانز بمدينة تورينو.



وشهدت القائمة تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد معافاته من الإصابة التي لحقت به لاحقاً، وكذلك تواجد ماتياس دي ليخت، بعد أن غاب أمام لوكوموتيف موسكو.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوليو.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامسي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كودرادو، هيجواين، ماندزوكيتش.

ويسعى البيانكونيري للفوز من أجل استعادة الصدارة التي حصل عليها إنتر أمس بعد الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف.