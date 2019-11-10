مونشتجلاباخ ينهي الشوط الاول بتقدمه بهدفين مقابل لاشئ علي فيردر بريمن 

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الأحد 10 نوفمبر 2019 مونشتجلاباخ يتابع المتصدر بروسيا مونشتجلاباخ عروضه الممتازة في الدوري الالماني "البوندسليجا" حيث تقدم علي ضيفه فيردر بريمن في الشوط الاول السهل نسبيا لصالح مونشتجلاباخ بعد تقدمه بهدفين نظيفين .

Advertisements وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل لمونشتجلاباخ بعد تمريرة من بينيس ليترجمها في الشباك ويتقدم بالهدف الاول في الدقيقة ٢٠ ، ليسجل هيرمان الهدف الثاني في الدقيقة ٢٢ وينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة . ودخل بروسيا مونشتجلاباخ المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي:سومر خط الدفاع:جينتر-لينار-ايلفيدي-سبعيني خط الوسط:كريمر-زكريا-تورام-هيرمر خط الهجوم:بليه بينما دخل فيردر بريمن المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي:بافلنكا خط الدفاع:توبراك-فريدل-سيلاسي-فيلكوفيتش خط الوسط:كلاسين-شاهين-ايجيستن خط الهجوم:اوساكا-ريشكا-بيتنكورت

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