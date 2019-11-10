كالياري يمطير شباك فيورنتينا بخماسية يتقدم للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

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الأحد 10 نوفمبر 2019 كالياري إكتسح نادي كالياري ضيفه فيرونتينا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي على أرضية ملعب "سيردينيا أرينا".

Advertisements إنتهى الشوط الأول بتقدم كالياري بثلاثية نظيفة سجلها ماركو روج في الدقيقة 17 وفابيو بيسكاني في الدقيقة 26 وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 34. في الشوط الثاني أضاف جواو بيدرو الهدف الرابع في الدقيقة 54 قبل أن يختتم رادجا ناينجولان خامس الأهداف في الدقيقة 65. وسجل الفيولا هدفين متأخرين عبر دوسان فلاوفيتش في الدقيقتين 75 و 87. بهذه النتيجة يتقدم كالياري للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يظل فيورنتينا عند المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

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