كالياري يمطير شباك فيورنتينا بخماسية يتقدم للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

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الأحد 10 نوفمبر 2019
كالياري
إكتسح نادي كالياري ضيفه فيرونتينا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي على أرضية ملعب "سيردينيا أرينا".
إنتهى الشوط الأول بتقدم كالياري بثلاثية نظيفة سجلها ماركو روج في الدقيقة 17 وفابيو بيسكاني في الدقيقة 26 وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 34.
في الشوط الثاني أضاف جواو بيدرو الهدف الرابع في الدقيقة 54 قبل أن يختتم رادجا ناينجولان خامس الأهداف في الدقيقة 65.
وسجل الفيولا هدفين متأخرين عبر دوسان فلاوفيتش في الدقيقتين 75 و 87.
بهذه النتيجة يتقدم كالياري للمركز الثالث برصيد 24 نقطة، بينما يظل فيورنتينا عند المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
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