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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستضيف برايتون بالقوة الضاربة في البريميرليج والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
مانشستر يونايتد
أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي "سولشاير" عن تشكيل مباراة الليلة أمام برايتون، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من البريميرليج على ملعب "أولد ترافورد" بالرابعة عصرا.
جاء تشكيل اليونايتد على النحو التالي:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: ماجواير، ليندلوف، بيساك، ويليامز.
خط الوسط: ماكتوميناي، فريد، جيمس. خط الهجوم: بيريرا، راشفورد، مارسيال.
جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر برصيد ١٣ نقطة، بعد الفوز خلال ثلاث لقاءات وخسارة أربع مواجهات مع التعادل بأربع أخرين.
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