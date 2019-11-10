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ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي بالليجا

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

حقق امس فوزا سهلا علي ضيفه سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف وحيد ، في مباراة شهدت تألق وتسجيل هاتريك من افضل لاعب في العالم "ليونيل ميسي" في اطار منافسات الجولة ١٣ من الليجا الاسبانية .

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وسجل ميسي هاتريك ليعادل رقم لاعب السابق كرستيانو رونالدو ب٣٤ هاتريك لكلا منهما في منافسات الليجا الاسبانية 

وكان هاتريك ميسي قد جاء من ثلاث كرات ثابتة ، كان الهدف الاول من ضربة جزاء بعد لمس مدافع سيلتا فيجو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ليترجمها الارجنتيني هدف في شباك سيلتا فيجو ، وكان الهدافين الباقيين من ضربات حرة مباشرة الذي يجيدها ميسي دائما .

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب العام بالليجا بالشراكة مع الغريم التقليدي ريال مدريد ب٢٥ نقطة لكلا منهما لتشتعل الليجا وتزداد تشويقا حتي موعد الكلاسيكو المؤجل من قبل رابطة الليجا الاسبانية .

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