ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي بالليجا

الأحد 10 نوفمبر 2019

حقق برشلونة امس فوزا سهلا علي ضيفه سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف وحيد ، في مباراة شهدت تألق وتسجيل هاتريك من افضل لاعب في العالم "ليونيل ميسي" في اطار منافسات الجولة ١٣ من الليجا الاسبانية .

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وسجل ميسي هاتريك ليعادل رقم لاعب ريال مدريد السابق كرستيانو رونالدو ب٣٤ هاتريك لكلا منهما في منافسات الليجا الاسبانية

وكان هاتريك ميسي قد جاء من ثلاث كرات ثابتة ، كان الهدف الاول من ضربة جزاء بعد لمس مدافع سيلتا فيجو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ليترجمها الارجنتيني هدف في شباك سيلتا فيجو ، وكان الهدافين الباقيين من ضربات حرة مباشرة الذي يجيدها ميسي دائما .

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب العام بالليجا بالشراكة مع الغريم التقليدي ريال مدريد ب٢٥ نقطة لكلا منهما لتشتعل الليجا وتزداد تشويقا حتي موعد الكلاسيكو المؤجل من قبل رابطة الليجا الاسبانية .