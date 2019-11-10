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شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الأولى لتشيلسي في حال رفع حظر الإنتقالات والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
ينتظر نادي تشيلسي الإنجليزي قرار المحكمة الرياضية في شهر ديسمبر المقبل لتخفيف العقوبة الموقعة من الإتحاد الأوروبي بالمنع من الإنتقالات لمدة فترتي إنتقالات.
ومنع البلوز من التوقيع مع أي لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وتأمل إدارة الفريق في رفع الحظر خلال يناير المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وتتعطش إدارة البلوز في إجراء تدعيمات قوية وإستغلال الملاينن المتوفرة في النادي منذ بيع هازارد وموراتا.
ويضع المدير الفني للفريق "فرانك لامبارد" نجم لاتسيو ومنتخب صربيا "سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش" على رأس المطلوبين في ملعب ستامفورد بريدج، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.
وبحسب التقارير، ستبلغ رسوم إنتقال سيرخي 70 مليون جنيه إسترليني، وما يعضد فرص وصول صاحب الـ 27 عاماً لملعب ستامفورد بريدج هو إنتشار التقارير حول رغبة نجولو كانتي في الإلتحاق بمواطنه زين الدين زيدان في نادي ريال مدريد.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف مع ليستر سيتي الثاني وخلف ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط.
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