اخبار الرياضه

الصفقة الأولى لتشيلسي في حال رفع حظر الإنتقالات

0 نشر
عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الأولى لتشيلسي في حال رفع حظر الإنتقالات والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019

ينتظر نادي تشيلسي الإنجليزي قرار المحكمة في شهر ديسمبر المقبل لتخفيف العقوبة الموقعة من الإتحاد الأوروبي بالمنع من الإنتقالات لمدة فترتي إنتقالات.

ومنع البلوز من التوقيع مع أي لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وتأمل إدارة الفريق في رفع الحظر خلال يناير المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق.

Advertisements

وتتعطش إدارة البلوز في إجراء تدعيمات قوية وإستغلال الملاينن المتوفرة في النادي منذ بيع هازارد وموراتا.

ويضع المدير الفني للفريق "فرانك لامبارد" نجم لاتسيو ومنتخب صربيا "سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش" على رأس المطلوبين في ملعب ستامفورد بريدج، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.

وبحسب التقارير، ستبلغ رسوم إنتقال سيرخي 70 مليون جنيه إسترليني، وما يعضد فرص وصول صاحب الـ 27 عاماً لملعب ستامفورد بريدج هو إنتشار التقارير حول رغبة نجولو كانتي في الإلتحاق بمواطنه زين الدين زيدان في نادي .

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف مع ليستر سيتي الثاني وخلف المتصدر بفارق 5 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصفقة الأولى لتشيلسي في حال رفع حظر الإنتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا