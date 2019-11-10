خمسة عوامل ترجح كفة ليفربول أمام مانشستر سيتي

الأحد 10 نوفمبر 2019

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الغد الأحد بملعب أنفيلد رود في قمة مواجهات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعول المدرب الألماني على ترسانته الهجومية بقيادة الثلاثي ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، بالإضافة لقوة ظهيريه أرنولد وروبريستون في وجود الصخرة فان دايك والحارس الكبير أليسون بيكير.

وتبرز عدة عوامل قد تلعب دوراً هاماً في منح الريدز الثلاث نقاط في قمة انجلترا وهي:

1- غياب إيديرسون

سيفتقد المدرب بيب جوارديولا حارسه الأساسي إيديسون موارييش في المباراة بسبب إصابته خلال مباراة أتالانتا الماضية في دوري الأبطال، ويعد البرازيلي هو بادئ هجمات السيتي لبراعته في اللعب بقدميه، وفي ظل مشاركة كلاوديو برافو البعيد عن المشاركة فمن الممكن أن يسبب ذلك أزمه لخط دفاع السيتي.

2- فارق الست نقاط

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يتقدم ليفربول على منافسه برصيد ست نقاط، فارق قد يعطي أريحية نسبية لعناصر ليفربول خلال المباراة، كما يجعل نتيجة التعادل ليست بالسيئة للريدز لا سيما وأن الفريق أنهى مواجهاته مع كبار البريمييرليج، بعكس السيتي الذي سيواجه اليونايتد وليستر وتشيلسي فيما بعد.

3- غياب لاعب الإرتكاز

مع إصابة رودري وعودة فيرناندينو لقلب الدفاع، سيشارك جوندوجان في مركز لاعب الإرتكاز وبجواره دي بروين وبيرناردو سيلفا، وهو خط وسط قوي هجومياً لكنه قد لا يستطيع بدنياً مجاراة أسلوب الضغط العالي الذي ينتهجه كلوب.

4- الخسارة تعني المركز الرابع

سيلعب رجال جوارديولا تحت ضغوطات شديدة، فخسارة المباراة ستعني التراجع للمركز الرابع في ظل فوز الثنائي تشيلسي وليستر سيتي قبل مواجتهما لاحقاً، وهو ما قد يدخل الفريق في مرحلة الشك مبكراً.

5- عقدة الأنفيلد

فشل مانسشتر سيتي في الفوز على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ مدة طويلة، سلاح هام يتسلح به رجال كلوب أمام كتيبة جوارديولا لحسم المباراة.