خمسة عوامل ترجح كفة مانشستر سيتي أمام ليفربول

الأحد 10 نوفمبر 2019

مانشستر سيتي أمام ليفربول

يحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على نادي ليفربول في قمة مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويسعى رجال المدرب بيب جوارديولا لتحقيق الفوز من قلب الأنفيلد في محاولة لتضييق فارق الست نقاط مع المتصدر ليفربول.

ويعول بيب على كتيبة من اللاعبين الأكفاء في مقدمتهم أجويرو ورحيم ستيرلنج وكيفين دي بروين، وترجح كفة مانشستر سيتي في الفوز عدة عوامل أبرزها.

1- إنخفاض مستوى محمد صلاح

لا شك أن النجم المصري محمد صلاح يعاني من إنخفاض واضح في مستواه مقارنة بالموسمين الماضيين، إضافة إلى سوء حالة المهاجم روبيرتو فيرمينو الصائم عن التهديف، معاناة هجوم الريدز قد ترجح كفة كتيبة جوارديولا.

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2- توهج ستيرلنج

يعيش الدولى الإنجليزي أفضل حالاته في الفترة الحالية، فهو ثاني أفضل مسجل للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى بعد النجم الكبير.

3- ثنائية بيرناردو - دي بروين

يتميز الثنائي باللعب بين الخطوط وعمل الإضافة الهجومية المطلوبة والتمريرات السحرية، وجودهما في حالة فنية كبيرة خلال المباراة سيسبب متاعب لرفاق ساديو ماني.

4- إهتزاز مستوى دفاع ليفربول

يفتقد ليفربول للصلابة الدفاعية المطلوبة هذا الموسم، إذ خرج الفريق بشباك نظيفة خلال ثلاثةمباريات فقط من أصل 18 مباراة في جميع البطولات، أمر قد يستغله أجويرو وستيرلنج والبقية.

5- الدوافع الكبيرة

سيتملك لاعبو السيتي الرغبة الكبيرة في تضييق الخناق على الريدز والعودة لمركز الوصافة بعد فوز ليستر سيتي وتشيلسي، كما سيسعى الفريق لتحقيق فوزاً غائباً على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ زمن بعيد.