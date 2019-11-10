تقرير.. خمس مواجهات تاريخية بين يوفنتوس وميلان

الأحد 10 نوفمبر 2019

يستضيف ملعب أليانز بمدينة تورينو لقاء يوفنتوس وضيفه ميلان لحساب الجولة 12 من بطولة لدوري الإيطالي.



ودانت السيطرة خلال السنوات الأخيرة للسيدة العجوز في ظل الحالة المزرية التي يعيشها ميلان العريق، وهو ما أسقط لقب "قمة" عن مواجهات الفريقين مؤخراً، بيد أن للفريقين سجل طويل من المباريات القوية والمثيرة في الماضي، حينما كان الميلان مرعباً لأوروبا وليس إيطاليا فقط، ونبرز لكم بعض من مواجهات الفريقين التي لا تنسى.

أبريل 1997 – سداسية يوفنتينية

واحداً من أسوأ المواسم في تاريخ الروسونيري كان موسم 96/97، ربما يذكرنا بوضعية الفريق الحالية، إحتل الميلان المركز الحادي عشر بنهاية الموسم الذي حمل فيه اليوفي لقبه الـ 24، توج الميلان موسمه السئ بالخسارة الأكبر في تاريخه من اليوفي في آخر ثلاثين عاماً، فاز اليوفي في قلب السان سيرو بنتيجة 6-1.

مايو 2003 – ليلة الأولد ترافورد

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وصل الفريقين الكبيرين للمشهد الأخير من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصى ميلان غريمه إنتر وأزاح اليوفي المارد الملكي ريال مدريد، إحتكم الفريقين لركلات الحظ بعد التعادل السلبي، أطاح ثلاثي البيانكونيري مارسيلو زالايتا ودافيد تريزيجيه وباولو مونتيرو بالكرات ليسد شفيتشنكو الركلة الحاسمة ويقود الروسونيري للقب السادس في التشامبيونزليج.

فيراير 2012 – ماذا لو كان الفار موجوداً

كان الصراع على أشده بين حامل اللقب ميلان واليوفي الطامح لملامسة اللقب الغائب مع المدرب أنطونيو كونتي، تواجه الفريقان في ملعب سان سيرو، تقدم نوتشيرينو للميلان وتعادل ماتري للسيدة العجوز، شهدت المباراة عدم إحتساب هدفاً صحيحاً للاعب ميلان سولي على مونتاري بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى بأكلمها، نتيجة لعبت دوراً كبيراً في تتويج اليوفي باللقب فيما بعد، وبدأت الهيمنة التي لم تنتهي حتى الآن على لقب الإسكوديتو.

مايو 2016 – صاعقة موراتا

وصل العملاقان للمباراة النهائية لكأس إيطاليا عام 2016 بملعب أوليمبيكو بين اليوفي الذي حسم الدوري والميلان الطامح في إنقاذ موسمه، وصلت المباراة للأشواط الإضافية بعد التعادل السلبي، وأقتنص موراتا هدف الفوز في الدقيقة 110 بعد ماراثون طويل.

ديسمبر 2016 – آخر ألقاب الميلان

تواجه اليوفي بطل الدوري والكأس مع الميلان وصيف الكأس لحساب كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر عام 2016 بملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري، تقدم كيليني لليوفي وتعادل بونافينتورا للروسونيري، إبتسمت ركلات الترجيح لميلان بنتيجة 4-3 ليحقق الميلان آخر لقب له على الإطلاق حتى الآن.