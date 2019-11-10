«تريزيجيه» يقود أستون فيلا في مواجهة ولفرهامبتون..والمحمدي على دكة البدلاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره ولفرهامبتون، في المباراة التي تنطلق بالرابعة عصر اليوم، على استاد مولينو، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
وشهد تشكيل فريق أستون فيلا تواجد النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه» من بداية المباراة، فيما جلس النجم المصري الآخر أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ستير
الدفاع: جوليبرت، كونسا، مينجز، تارجيت
الوسط: ناكامبا، دوجلاس لويز، ماك جين
الهجوم: أنور الغازي، تريزيجيه، ويسلي.
ويجلس على دكة البدلاء: نيلاند، المحمدي، تايلور، لانسبيري، هوريهان، كودجيا.
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