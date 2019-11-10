شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المصري وبيراميدز.. «كاف» يحدد موعد قرعة دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة قرعة مرحلة المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية 2019/20، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالقاهرة، لتقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات، كل منها تضم 4 فرق.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، تأهل للمشاركة في هذا الدور من البطولة أندية: المصري، بيراميدز (مصر)، حسنية أغادير، نهضة بركان (المغرب)، إنييمبا، رينجرز (نيجيريا)، بارادو (الجزائر)، إي إس إيه إي (بنين)، سان بيدرو (كوت ديفوار)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، حوريا (غينيا)، النصر (ليبيا)، دجوليبا (مالي)، نواذيبو (موريتانيا)، بيدفست (جنوب أفريقيا)، وزاناكو (زامبيا).