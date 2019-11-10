شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تريزيجية يقود هجوم أستون فيلا أمام ولفرهامبتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 يستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب مولينيو.

حيث أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه وجاء كالآتي: حراسة المرمى:ستير. خط الدفاع:جولبيرت ، مينجز ، كونسا، تارجت. خط الوسط: دوجلاس لويز ، ناكامبا ، جون ماجكين. Advertisements خط الهجوم:محمود حسن تريزيجيه ، أنور الغازي ، مواريس. بينما أعلن نونو سانتو، المدير الفني لفريق ولفرهامبتون، تشكيل فريقه كالأتي: حراسة المرمى:باتريسيو. خط الدفاع:ديندونكر ، كودي ، سايس. خط الوسط:دوهيرتي ، نيفيز ، موتينيو ، كاسترو. خط الهجوم:تراوريه ، خيمينيز ، جوتا. ويحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجية يقود هجوم أستون فيلا أمام ولفرهامبتون في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.