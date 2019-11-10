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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يعلن عن اصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
حقق برشلونة امس فوزا سهلا علي ضيفه سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف وحيد ، في مباراة شهدت تألق وتسجيل هاتريك من افضل لاعب في العالم "ليونيل ميسي" في اطار منافسات الجولة ١٣ من الليجا الاسبانية .
وتعرض البرتغالي "نيلسون سميدو " لاصابة في المباراة بعد تغيره اتضطراريا في الدقيقة ٢٢ في الشوط الاول بعد شعوره بالاصابة ، لينضم الي زميله الظهير الايسر جوردي البا الذي تجددت له الاصابة في الاسبوع الماضي .
واعلن النادي الكتالوني صباح اليوم ان الظهير البرتغالي "سميدو" سيغيب عن الملاعب لمدة خمس اسابيع للاصابة ، وفرصة اللحاق بالكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد سوف تكون صعبة .
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب العام بالليجا بالشراكة مع الغريم التقليدي ريال مدريد ب٢٥ نقطة لكلا منهما لتشتعل الليجا وتزداد تشويقا حتي موعد الكلاسيكو المؤجل من قبل رابطة الليجا الاسبانية .
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