محمد حسن يخوض اختبارات بمران الزمالك استعدادا لمشاركته فى ودية دجلة...

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ويدرس الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد حسن فى وسط الملعب، لغياب الثنائى طارق حامد، المنضم لصفوف المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والمقرر لهما يومى 14 و18 من نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى انضمام الدولى التونسى فرجانى ساسى، لصفوف منتخب نسور قرطاج، وذلك بعد عودة محمد حسن من الإصابة حيث تعرض للإصابة فى الركبة وتسببت فى ابتعاده عن المباريات فى الفترة الأخيرة خاصة إن الأبيض يفتقد لخدمات محمود عبد العزيز "زيزو" الذى أجرى عملية جراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.
وفى حالة عدم جاهزية محمد حسن للمشاركة فى ودية وادى دجلة سيدرس الصربى ميتشو الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين أو الدفع بيوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، واستغلاله للمشاركة فى هذا المركز.
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