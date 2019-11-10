شكرا لقرائتكم ماذا فعل الزمالك لقطع الطريق على الأهلى فى ضم كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك، أن النادى الأبيض لم يقم بالتحرك لقطع الطريق على الأهلى لضم كهربا بعدما رحل اللاعب إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلاً إلى النادى البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض.

وتشهد الفترة الحالية خاصة الساعات الماضية مطالبات من قبل عددا من جماهير الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى لضم كهربا إلى صفوف الفريق الأحمر فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وقام كهربا باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع النادى البرتغالى، وقام نادى الزمالك بتقديم شكوى ضد فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحفاظ على حقوقه، خاصة أن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.

وضم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، كهربا، لصفوف المنتخب الوطنى استعداداً للمشاركة فى مباراتى كينيا وجزر القمر المحدد لهما يومى 14 و18 من نوفمبر الجارى، على الترتيب فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك لـ"الخليج 365" إن النادى الأبيض لم يقم فى الساعات الماضية بإجراء أية اتصالات باللاعب أو وكيله بشأن إعادته بعدما أعلن من قبل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى بأنه لا يمانع فى حل أزمة اللاعب ولكن في نفس الوقت أكد إنه لا مجال لعودته للمشاركة مع الفريق الأبيض.