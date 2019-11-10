فراعنة السلة تحت 18 سنة يتوجون ببطولة أفريقيا...

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من وسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد ، وفيما يخص قائمة الرجال تضم محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم ، حيص تشارك مصر فى المنافسات بمنتخبات الناشئين و الناشئات ، و الرجال و السيدات .
ويلتقى منتخب الرجال مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية ، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة
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