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فراعنة السلة تحت 18 سنة يتوجون ببطولة أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لكرة السلة  للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3 ، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14  ، بالبطولة التى تقام بأوغندا  . 

 

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من  وسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد ، وفيما يخص قائمة الرجال تضم   محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم  ، حيص تشارك مصر فى المنافسات بمنتخبات الناشئين و الناشئات ، و الرجال و السيدات .

 

ويلتقى منتخب الرجال مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية ، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة

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