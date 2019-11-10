شكرا لقرائتكم فراعنة السلة تحت 18 سنة يتوجون ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3 ، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14 ، بالبطولة التى تقام بأوغندا .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من وسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد ، وفيما يخص قائمة الرجال تضم محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم ، حيص تشارك مصر فى المنافسات بمنتخبات الناشئين و الناشئات ، و الرجال و السيدات .

ويلتقى منتخب الرجال مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية ، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة