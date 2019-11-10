شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن حصاد الجولة الأولى لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جماهير الكرة المصرية والافريقية لمتابعة الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المقامة تحت 23 سنة حالياً في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بع إنتهاء الجولة الأولى التى أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على حصاد الجولة الأولى من البطولة التى تشارك فيها 8 منتخبات تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى ، تضم كلاً من مصر وغانا ومالي والكاميرون ، فيما تضم الثانية ، كوت ديفوار ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا علماً بأن أول 3 منتخبات ستتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

س: ماذا عن نتائج الجولة الأولى للمجموعة الأولى؟

ج: منتخب مصر فاز بهدف دون رد سجله مصطفى محمد على مالي في افتتاحية البطولة، ثم تعادل منتخبا غانا والكاميرون إيجابيا بهدف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس على ستاد القاهرة، سجل للبلاك ستارز حبيب محمد بينما سجل للأسود فرانك إيفينا.

س: وماذا عن نتائج نفس الجولة للمجموعة الثانية؟

ج: في المجموعة الثانية، فازت كوت ديفوار على نيجيريا بهدف دون رد سجله سيلاس جناكا، بينما انتهي لقاء زامبيا وجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي في المباراتين اللتين أقيمتا على ملعب السلام.

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س: ماذا عن حالات الطرد والبطاقات الصفراء في هذه الجولة؟

ج: مباراة كوت ديفوار ونيجيريا شهدت أول حالة طرد تحصل عليها لاعب نيجيريا أوليسا نداه.

س: ما هي أبرز ظواهر هذه الجولة؟

ج: أهم المشاهد والظواهر هو ظهور أول سيدة محكمة لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وهي الرواندية ساليما موكانسانجا كحكم ساحة بجانب المغربية فتيحة جيرمومي كحكم مساعد.

س: ماذا عن السجل التهديفي للمنتخبات في هذه الجولة؟

ج: شهدت الجولة الأولى 4 أهداف فقط، هدف لمصر وآخر لكوت ديفوار وهدف لغانا وآخر للكاميرون.

س : ماذا عن مباريات الجولة الثانية في البطولة؟

ج: مباريات الجولة الثانية يتم إقامتها على مدار الـ48 ساعة المقبلة حيث تُقام غداً مباراتين ، هما: الكاميرون مع مالي في الخامسة مساء على استاد القاهرة ثم تواجه مصر غانا في الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة وتقام مباراتين أخرتين بعد غد هما :كوت ديفوار مع جنوب إفريقيا في الخامسة مساء على استاد السلام ، ثم تقام نيجيريا مع زامبيا في الثامنة مساءً على استاد السلام.