مصر تتوج بالبطولة الأفريقية لناشئى السلة 3/3 بأوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14 فى البطولة التى تقام بأوغندا. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد، وفيما يخص قائمة الرجال تضم: محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى إبراهيم، حيث تشارك مصر فى المنافسات بمنتخبات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات. ويلتقى منتخب الرجال مع نظيره نيجيريا بمنافسات الدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، كما يلتقى منتخب السيدات مع أوغندا صاحبة الأرض فى نصف نهائى البطولة.

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