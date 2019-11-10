منتخب ناشئى السلة يصعد لنهائى البطولة الأفريقية فى أوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب ناشئي كرة السلة تحت 18 سنة ، فى التأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية لمنافسات 3/3 ، و التى تقام بأوغندا . جاء تأهل المنتخب لنهائى البطولة بعد الفوز على أوغندا صاحبة الأرض بنتيجة 15/21 فى قبل نهائى البطولة . وتضم قائمة المنتخب فى البطولة يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد ، وفيما يخص قائمة الرجال تضم محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم . ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع الفائز من مباراة مالى و نيجيريا ، حتى يخوض المباراة النهائية اليوم على لقب البطولة . Advertisements

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