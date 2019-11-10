سوبر كورة.. هل تحرك الزمالك لقطع الطريق على الأهلى فى ضم كهربا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية مطالبات من قبل عدد من جماهير الأهلى ، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لضم كهربا إلى صفوف الفريق الأحمر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان كهربا قد استخرج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليتمكن من المشاركة مع النادى البرتغالى، وقدم نادى الزمالك شكوى ضده فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب مُسجل ضمن قائمة الأبيض باتحاد الكرة.

وضم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب كهربا لصفوف المنتخب الوطنى استعداداً للمشاركة فى مباراتى كينيا وجزر القمر المحدد لهما يومى 14 و18 من نوفمبر الجارى، على الترتيب فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

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