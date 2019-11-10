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انتهاء إجراءات سفر بعثة الإسماعيلى للإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الجهاز الإدارى للاسماعيلى ، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات سفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الجزيرة يوم 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

فى ذات السياق، قال صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى، إنه تم تحديد 23 من الشهر المذكور موعدا للسفر إلى الإمارات.

 

وكان الفريق قد فاز فى جولة الذهاب بثنائية نظيفة من توقيع الناميبى بنسون شيلونجو حيث يحتاج للتأهل للدور المقبل الانتصار أو التعادل بأى نتيجة فضلا عن الخسارة بفارق هدف واحد.

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