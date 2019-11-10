شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إجراءات سفر بعثة الإسماعيلى للإمارات والان مع تفاصيل الخبر
فى ذات السياق، قال صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى، إنه تم تحديد 23 من الشهر المذكور موعدا للسفر إلى الإمارات.
وكان الفريق قد فاز فى جولة الذهاب بثنائية نظيفة من توقيع الناميبى بنسون شيلونجو حيث يحتاج للتأهل للدور المقبل الانتصار أو التعادل بأى نتيجة فضلا عن الخسارة بفارق هدف واحد.
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