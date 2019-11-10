شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر محمد حسن قبل مشاركته فى ودية وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، لاختبار فى مران الأبيض اليوم، تمهيدًا للدفع به لقيادة خط وسط الفريق فى المباراة الودية التى ستجمعه بفريق وادى دجلة، مساء غد الاثنين، على استاد بتروسبورت، استعدادا لاستئناف المنافسات عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب استضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتى ستنتهى يوم 22 من نوفمبر الجارى.

ويدرس الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد حسن فى وسط الملعب، لغياب الثنائى طارق حامد، المنضم لصفوف المنتخب الوطنى الذى يستعد لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والمقرر لهما يومى 14 و18 من نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى انضمام الدولى التونسى فرجانى ساسى، لصفوف منتخب نسور قرطاج، وذلك بعد عودة محمد حسن من الإصابة حيث تعرض للإصابة فى الركبة وتسببت فى ابتعاده عن المباريات فى الفترة الأخيرة خاصة أن الأبيض يفتقد لخدمات محمود عبد العزيز "زيزو" الذى أجرى عملية جراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وفى حال عدم جاهزية محمد حسن للمشاركة فى ودية وادى دجلة سيدرس الصربى ميتشو الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين أو الدفع بيوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، واستغلاله للمشاركة فى هذا المركز.