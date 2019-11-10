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المنتخب يؤدى تدريباته فى برج العرب استعدادا لكينيا فى تصفيات أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أدى المنتخب الوطني تحت قيادة  حسام البدري  تدريباته صباح اليوم على ملعب فندق برج العرب استعدادا لمواجهة كينيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

واختص الجهاز الفنى هذا التدريب على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمل  للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة.

 

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وتقرر خوض المنتخب مران مسائى اليوم بهدف تجهيز كل العناصر للمواجهة المقبلة.

 

 

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