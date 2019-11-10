شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤدى تدريباته فى برج العرب استعدادا لكينيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تدريباته صباح اليوم على ملعب فندق برج العرب استعدادا لمواجهة كينيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

واختص الجهاز الفنى هذا التدريب على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمل للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة.

Advertisements

وتقرر خوض المنتخب مران مسائى اليوم بهدف تجهيز كل العناصر للمواجهة المقبلة.