شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مسعد وزاهد سالم يتأهلان إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى عمر مسعد وزاهد سالم لاعبا الاسكواش، إلى دور الـ16 ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

وفاز مسعد فى مباراة دور الـ 32 على القطري سيد أمجد بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-2, 11-6.

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كما فاز زاهد سالم على منافسه مصطفى عسل بطل العالم للناشئين بثلاثة اشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 11-2, 11-7.

يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت مؤخراً تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.



زاهد سالم