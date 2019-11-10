شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاسونجو "جاهز" للعودة إلى الزمالك فى تدريبات الجيمانزيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك الذى تم فسخ تعاقده مع نادي الوداد المغربى على أداء تدريبات خاصة فى صالة الجيمانزيوم خلال الفترة الحالية.

ووصل كاسونجو إلى القاهرة خلال الأيام الماضية لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لحسم موقفه سواء بالعودة للفريق في يناير أو إعارته مجددا بعد فسخ عقده مع الوداد المغربى.

ويحرص اللاعب في الفترة الحالية على الحفاظ على لياقته البدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الأبيض على أن يحسم ميتشو المدير الفني موقف اللاعب من العودة للفريق من عدمه.