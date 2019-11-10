تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة مصر وكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة مصر وكينا المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، بداية من غد، الاثنين. وأدى المنتخب الوطنى تدريباته صباح اليوم، تحت قيادة حسام البدري، على ملعب فندق برج العرب استعدادا لمواجهة كينيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. من جهته كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه سيتم طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا فى نادى الجزيرة، ونادى الصيد واستاد الإسكندرية. وركز الجهاز الفنى للمنتخب فى تدريب اليوم على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمل للوصول باللاعبين إلى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة.

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