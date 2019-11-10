شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر المنتخب الوطنى يحتفلون بعيد ميلاد أحمد فتحى بعد المران المسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، على مشاركة أحمد فتحى نجم المنتخب الاحتفال بمناسبة عيد ميلاده حيث تقرر إحضار تورتة له عقب انتها المران المسائى اليوم بملعب الفندق ببرج العرب لمشاركة نجم الفراعنة بهذا الحدث. وهنأ محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي واللاعبون زميلهم بهذه المناسبة السعيدة في ظل حالة الحب والترابط بين جميع أعضاء المنتخب الوطني. ويستعد الفريق لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 الشهر الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر المنتخب الوطنى يحتفلون بعيد ميلاد أحمد فتحى بعد المران المسائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.