اخبار الرياضه

تعرف علي نجوم متوقع توهجهم في عالم كرة القدم 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي نجوم متوقع توهجهم في عالم كرة القدم  والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019

اظهرت لنا كرة القدم اساطير العصر الحالي وكانو ، ، ورونالدو، ونيمار ، وروني، وتشافي ، وانيستا ، وراموس، وليفاندوفسكي، واجويرو، وايتو، ودروجبا، وفان دايك ، ونوير، وبوفون . كل هؤلاء سيذكرهم التاريخ بالاساطير 

وكشفت صحيفة "اس" الاسبانية في عددها اليوم الاحد عن اللاعبين المتوقع ان يكانو اساطير العصر الحديث في كرة القدم ، حيث بات قريبا انتهاء هذا العصر بعد اعتزال  الاسطورتين ميسي ورونالدو اللذان قد اجتازو حاجز الثلاثين عام من فترة طويلة .

وجاءت توقعات "اس" علي النحو التالي :. ١-كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - ٢٠سنة) ٢-سانشو( بروسيا دورتموند-١٩سنة) ٣-جواو فيليكس (اتلتيكو مدريد-١٩سنة) ٤-هالاند(ريد بول سالزبورج-١٩سنة) ٥-فودين(مانشستر سيتي-١٩سنة) ٦- فينسيوس جونيور(-١٩سنة) ٧-رودريجو(ريال مدريد - ١٨سنة) ٨-مارتينلي(ارسنال-١٨ سنة) ٩- انسو فاتي(-١٧سنة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي نجوم متوقع توهجهم في عالم كرة القدم  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا