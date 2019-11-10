تعرف علي نجوم متوقع توهجهم في عالم كرة القدم 

الأحد 10 نوفمبر 2019

اظهرت لنا كرة القدم اساطير العصر الحالي وكانو ، ميسي ، ورونالدو، ونيمار ، وروني، وتشافي ، وانيستا ، وراموس، وليفاندوفسكي، واجويرو، وايتو، ودروجبا، وفان دايك ، ونوير، وبوفون . كل هؤلاء سيذكرهم التاريخ بالاساطير



وكشفت صحيفة "اس" الاسبانية في عددها اليوم الاحد عن اللاعبين المتوقع ان يكانو اساطير العصر الحديث في كرة القدم ، حيث بات قريبا انتهاء هذا العصر بعد اعتزال الاسطورتين ميسي ورونالدو اللذان قد اجتازو حاجز الثلاثين عام من فترة طويلة .

وجاءت توقعات "اس" علي النحو التالي :. ١-كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - ٢٠سنة) ٢-سانشو( بروسيا دورتموند-١٩سنة) ٣-جواو فيليكس (اتلتيكو مدريد-١٩سنة) ٤-هالاند(ريد بول سالزبورج-١٩سنة) ٥-فودين(مانشستر سيتي-١٩سنة) ٦- فينسيوس جونيور(ريال مدريد-١٩سنة) ٧-رودريجو(ريال مدريد - ١٨سنة) ٨-مارتينلي(ارسنال-١٨ سنة) ٩- انسو فاتي(برشلونة-١٧سنة)