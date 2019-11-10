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تشكيلة نارية للمتصدر مونشنجلاباخ امام بريمن 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 10 نوفمبر 2019

يستضيف بروسيا مونشتتجلاباخ نظيره فيرد بريمن علي ملعب بروسيا بارك في اطار منافسات الدوري الالماني "البوندسليجا" الاسبوع ١١ .

ويخوض المتصدر بروسيا مونشتتجلاباخ المباراة بتشكيلة نارية لتعزيز صدارته ، وجاء تشكيل اللقاء كالتالي :. حراسة المرمي:سومر خط الدفاع:جينتر-لينار-ايلفيدي-سبعيني خط الوسط:كريمر-زكريا-تورام-هيرمر خط الهجوم:بليه

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ويدخل فريق فيردر بريمن المباراة بالتشكيل التالي :.

حراسة المرمي:بافلنكا خط الدفاع:توبراك-فريدل-سيلاسي-فيلكوفيتش خط الوسط:كلاسين-شاهين-ايجيستن خط الهجوم:اوساكا-ريشكا-بيتنكورت

ويتصدر بروسيا مونشتتجلاباخ جدول الترتيب العام برصيد ٢٢ نقطة ، بينما يأتي فيردر بريمن في المركز ال١٣ برصيد ١١ نقطة .

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