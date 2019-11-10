شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة نارية للمتصدر مونشنجلاباخ امام بريمن والان مع التفاصيل

الأحد 10 نوفمبر 2019 يستضيف بروسيا مونشتتجلاباخ نظيره فيرد بريمن علي ملعب بروسيا بارك في اطار منافسات الدوري الالماني "البوندسليجا" الاسبوع ١١ .

ويخوض المتصدر بروسيا مونشتتجلاباخ المباراة بتشكيلة نارية لتعزيز صدارته ، وجاء تشكيل اللقاء كالتالي :. حراسة المرمي:سومر خط الدفاع:جينتر-لينار-ايلفيدي-سبعيني خط الوسط:كريمر-زكريا-تورام-هيرمر خط الهجوم:بليه Advertisements ويدخل فريق فيردر بريمن المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي:بافلنكا خط الدفاع:توبراك-فريدل-سيلاسي-فيلكوفيتش خط الوسط:كلاسين-شاهين-ايجيستن خط الهجوم:اوساكا-ريشكا-بيتنكورت ويتصدر بروسيا مونشتتجلاباخ جدول الترتيب العام برصيد ٢٢ نقطة ، بينما يأتي فيردر بريمن في المركز ال١٣ برصيد ١١ نقطة .

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