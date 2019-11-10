الامارات | نادي العين يعلق جميع الأنشطة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي العين يعلق جميع الأنشطة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تعليق جميع الأنشطة الرياضية في النادي، نظراً للأمطار الغزيرة التي تشهدها الدولة اليوم. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه :" نظراً لسوء الأحوال الجوية وسلامة اللاعبين قررت شركة نادي العين لكرة القدم تعليق جميع الأنشطة الرياضية اليوم". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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