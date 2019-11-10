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الامارات | نادي العين يعلق جميع الأنشطة الرياضية

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تعليق جميع الأنشطة الرياضية في النادي، نظراً للأمطار الغزيرة التي تشهدها الدولة اليوم.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه :" نظراً لسوء الأحوال الجوية وسلامة اللاعبين قررت شركة نادي العين لكرة القدم تعليق جميع الأنشطة الرياضية اليوم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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